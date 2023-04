Volley: termina il campionato per la ASD Freeball Ragusa

Finisce il campionato per la ASD Freeball Ragusa.

Due meritatissime vittorie sia per le Under 19 che per la Under 15 concludono le due giornate di campionato che ne sancisce la buona volontà, la caparbietà e la forza per due squadre che in poco più di un anno hanno portato di nuovo la pallavolo maschile ai primi posti della classifica delle giovanili

La Under 19 con Massimiliano Migliore e Raffaele Bottone rinuncia per soli tre punti al secondo posto mentre la Under 15 allenata da Francesco Corallo lo conquista con 24 punti dietro soltanto al Modica che chiude a 29.

Under 19 composta da Daniele Barbera, Enrico Burruano, Giuseppe Cappello, Antonio Di Dio, Samuele Girasa, Daniele Minardi, Tommaso Montalto, Simone Occhipinti, Francesco Presti, Marco Scalone, Michele Tidona, Daniele Tumino e il capitano, Andrea Schembari che ricevono i ringraziamenti per l’impegno da parte degli allenatori che dichiarano: “un terzo posto che rilancia la voglia di fare bene il prossimo anno, consci degli ampi margini di miglioramento dei nostri ragazzi”

Adesso non rimane che pensare alla prima divisione che di impegno ne richiede parecchio vista la complessità delle formazioni delle altre squadre coinvolte.