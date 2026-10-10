Volley serie A3: per l’Avimecc Modica ultimi test precampionato

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Buoni segnali dal campo nella preparazione del campionato di pallavolo maschile di serie A3. L’Avimec Modica chiude la serie di test match al “PalaRizza” con Bronte in vista dell’esordio a Castellana Grotte. L’Avimec Modica di coach Enzo Distefano ha chiuso ieri al “PalaRizza” la pre season affrontato l’ultimo impegno amichevole con i catanesi del Ciclope Bronte (squadra che milita in serie B).

Una allenamento congiunto che si è concluso con una sfida in cinque set, in cui i due tecnici hanno potuto far ruotare tutti gli effettivi a disposizione e oleare i meccanismi di gioco da attuare durante la stagione. Alla fine l’hanno spuntata i biancoazzurri modicani (25/13, 22/25, 17/25, 25/21, 25/14), ma chiaramente il risultato era quello che contava di meno.

“Quello di ieri sera – spiega coach Enzo Distefano – è stato l’ultimo test preseason che ci porta alla prima settimana di campionato. Abbiamo affrontato un Ciclope Bronte voglioso e agguerrito che ha interpretato al massimo tutte le fasi di gioco fino al quinto set. Ho avuto buoni spunti anche dal punto di vista caratteriale, che mi hanno dato indicazioni su l lavoro ancora da fare in palestra”.

Una rosa utilizzata al completo, eccetto Biffi, assente perché in permesso concesso dalla società. “Quella di ieri sera – contunua coach Distefano – è stata un occasione fondamentale per fare ruotare tutta la rosa, da Piovan in regia a Molesti, da un solido Lazar a un ormai confermatissimo Pappalardo. Ora ci godiamo tre giorni di riposo e ci ritroveremo martedì al “PalaRizza” per preparare definitivamente la difficile trasferta di Castellana. Sarà una prima trasferta molto complicata per noi, perchè – sottolinea – in casa di una delle squadre più attrezzate del girone. Un occhio particolare sarà per gli schiacciatori Mariano e Casaro e per i centrali Boscardini e Innocenzi, che nello scorso campionato sono stati tra i migliori nel loro ruolo, oltre al giovane e talentuoso regista Mariani. Dal canto nostro – conclude il tecnico dell’Avimec Modica – vedo tanta fame e voglia di far bene e sono certo che l’approccio alla gara farà la differenza e la cura dei dettagli sarà fondamentale per provare a spuntarla”.

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