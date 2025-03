Volley Modica, weekend a due facce: brillano le giovanili, cadono Serie C e Prima Divisione

Fine settimana con luci e ombre per la Volley Modica. Se da un lato le formazioni giovanili Under 19 e Under 17 hanno conquistato vittorie importanti, dall’altro le squadre di Serie C e Prima Divisione hanno dovuto cedere il passo agli avversari.

Under 19 e Under 17, successi che fanno crescere

Nel campionato Under 19, la squadra guidata da Ciccio Italia ha ottenuto un netto 3-0 contro la Pro Players Siracusa al “Geodetico”, staccando con due giornate d’anticipo il pass per la fase interterritoriale. Un risultato che conferma la crescita dei giovani modicani, pronti ora a confrontarsi con le migliori realtà siciliane.

Bene anche l’Under 17, che dopo aver conquistato il titolo territoriale, ha mantenuto alta la concentrazione vincendo in tre set sul campo della Free Volley Vittoria.

Serie C e Prima Divisione, battute d’arresto

In Serie C, il giovane sestetto modicano ha ceduto il passo alla capolista Santa Teresa Riva, che si è imposta con un secco 3-0 al “Geodetico”. Nonostante l’impegno e i miglioramenti evidenti, l’esperienza e la qualità degli ospiti hanno fatto la differenza nei momenti chiave del match.

Anche la Prima Divisione è uscita sconfitta dal derby con l’Ardens Comiso, ma lo ha fatto a testa alta. Nella sfida del “PalaDavolos”, i ragazzi di Francesca Giucastro – che ha dato spazio anche a qualche giovane dell’Under 15 – hanno lottato fino all’ultimo, dimostrando margini di crescita importanti.

Prossimi appuntamenti

Nel prossimo turno, le formazioni Under 19 e Under 15 osserveranno un turno di riposo. La Prima Divisione tornerà in campo sabato in trasferta a Siracusa, mentre la Serie C sarà impegnata domenica a Pozzallo per il derby con il Gabbiano.

