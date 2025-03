Volley Modica: vittoria della Prima Divisione, sconfitta di misura in Serie C

Fine settimana a due facce per la Volley Modica, che ha visto in campo le formazioni di Prima Divisione e Serie C, mentre le squadre Under 19, Under 17 e Under 15 hanno osservato un turno di riposo.

Prima Divisione: successo netto a Siracusa

Il sestetto di Prima Divisione è tornato alla vittoria imponendosi con un perentorio 3-0 sul campo della Pro Players Siracusa. Coach Francesca Giucastro ha dato spazio a numerosi giovani dell’Under 15, che hanno risposto con una prestazione convincente, dimostrando carattere e notevoli progressi tecnici. La crescita di questi atleti è motivo di orgoglio per il responsabile del settore giovanile, Giorgio Scavino, che ha sempre creduto nel lavoro con i più giovani e ora ne raccoglie i frutti.

Serie C: lotta fino al tiebreak nel derby con Pozzallo

Battaglia fino all’ultimo punto per la formazione di Serie C, che si è arresa solo al tiebreak contro la vice capolista Gabbiano Pozzallo. Nella palestra di Contrada Palamentano, i ragazzi allenati da Ciccio Italia hanno mostrato un’ottima pallavolo, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari e rendendo la partita estremamente equilibrata. Solo l’esperienza della squadra ospite ha fatto la differenza nei momenti decisivi, permettendole di portare a casa la vittoria.

Prossimi impegni

La prossima settimana le formazioni Under e il sestetto di Prima Divisione osserveranno un nuovo turno di riposo.

La Serie C tornerà invece in campo sabato alle 17:30 al Geodetico, dove affronterà la Giavì Pedara in un match fondamentale per la classifica.

