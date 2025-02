Volley Modica: vince solo la formazione Under 19, sconfitte per Prima Divisione e Serie C, oggi in campo la formazione Under 17

Weekend con luci e ombre per le squadre giovanili e minori della Volley Modica. L’unica vittoria arriva dall’Under 19, che si impone in tre set sul Carlentini, proseguendo il buon momento nel campionato.

Notizie meno positive per la Serie C, sconfitta al “Geodetico” dall’Ecoplast Gela in tre set. Ora sarà fondamentale fare punti contro il Viagrande per mantenere la categoria.

Battuta d’arresto anche per la Prima Divisione, superata 3-0 dal Pachino Volley. I giovani biancoazzurri (Under 18) cercheranno riscatto domenica prossima in casa contro il GP Carlentini.

Questa sera, infine, la Under 17 affronterà la Paomar Siracusa al “Geodetico”.

