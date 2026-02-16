Volley Modica vince lo scontro diretto: battuto Sabaudia al PalaRizza

Vittoria pesante, meritata e costruita con carattere. L’Avimec Modica si impone in quattro set sul Viridex Sabaudia nello scontro diretto disputato al PalaRizza, conquistando tre punti fondamentali per la classifica e il sorpasso sui pontini.

Una vittoria di squadra, arrivata al termine di 2 ore e 4 minuti di gioco, che conferma la solidità del gruppo guidato da Enzo Distefano, capace di reagire alle difficoltà della settimana e scendere in campo con grande determinazione nonostante le condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori. Buzzi è stato utilizzato a mezzo servizio, Nastasi ha giocato febbricitante, mentre capitan Chillemi è rimasto in panchina solo per onor di firma.

Modica parte forte e indirizza il match

L’inizio di gara è equilibrato, ma dopo le prime fasi di studio la formazione biancoazzurra prende il controllo del gioco e chiude il primo set sul 25/20 grazie all’attacco vincente di Onwuelo.

Nel secondo parziale Modica prova subito a scappare con un break iniziale di 4-0. La regia di Putini e la concretezza offensiva di Buzzi e Mariano permettono ai padroni di casa di mantenere il vantaggio anche quando Sabaudia riesce a riportarsi in parità. Nel finale è ancora Buzzi a chiudere il set sul 25/23, portando i modicani sul 2-0.

Reazione pontina nel terzo set

Nel terzo parziale arriva la risposta del Sabaudia, che riesce a sfruttare un momento di difficoltà dei padroni di casa e riaprire la partita. Nonostante il tentativo di rimonta dei biancoazzurri, il set si chiude sul 23/25 per gli ospiti, riaccendendo la sfida.

Quarto set perfetto e tre punti in cassaforte

Al cambio campo la squadra di Distefano reagisce con determinazione. L’avvio del quarto set è decisivo: un parziale di 6-0 indirizza immediatamente la gara. Modica allunga fino al 12/4 e gestisce senza difficoltà il vantaggio, chiudendo il set 25/15 con la pipe di Barretta.

Il successo consente all’Avimec Modica di operare il sorpasso in classifica sui pontini e di arrivare con entusiasmo al prossimo impegno.

Distefano: “Prestazione di squadra”

Soddisfatto a fine gara coach Enzo Distefano, che sottolinea l’importanza del lavoro collettivo.

Il tecnico biancoazzurro evidenzia come la partita fosse stata preparata con grande attenzione durante la settimana e come la squadra abbia commesso pochissimi errori, mostrando un approccio perfetto alla gara. Nonostante qualche difficoltà fisica, tutti i giocatori chiamati in causa hanno risposto con professionalità e qualità.

Bertozzi MVP del match

Migliore in campo Lorenzo Bertozzi, autore di una prestazione di alto livello con il 58% in attacco e 21 punti realizzati. Lo schiacciatore sottolinea il valore del lavoro di squadra e il sostegno del pubblico del PalaRizza, decisivo nei momenti più delicati della gara.

Domenica altro big match

Archiviato lo scontro diretto con Sabaudia, l’Avimec Modica tornerà in campo domenica prossima ancora al PalaRizza per affrontare la Gioia del Colle, una delle squadre più attrezzate del campionato. Una sfida che rappresenta un importante banco di prova per confermare il momento positivo dei biancoazzurri.

