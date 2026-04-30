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Per la Volley Modica NextGen sfuma il titolo ma arriva la qualificazione nazionale: biancoazzurri vice campioni regionali U17
30 Apr 2026 15:01
Sfiora il titolo regionale ma conquista un traguardo altrettanto prestigioso la Volley Modica NextGen, che si laurea vice campione siciliano Under 17 al termine di una finale intensa e combattuta.
Al Palazzetto Comunale di Trabia, i giovani biancoazzurri guidati da coach Ciccio Italia cedono in quattro set (21/25, 25/9, 21/25, 26/28) alla Warrior Universal Catania, che conquista il titolo regionale e il pass per la fase nazionale da prima classificata.
Per Modica resta comunque la soddisfazione della qualificazione alla fase nazionale, riservata alle prime due squadre del torneo.
Un percorso straordinario: finale conquistata con autorità
La giornata era iniziata nel migliore dei modi per i modicani, che in mattinata avevano staccato il pass per la finale superando con un netto 3-0 la Don Orione Capacense a Termini Imerese.
Un percorso solido e convincente che conferma la qualità del vivaio biancoazzurro.
Finale combattuta: decisivi i dettagli nei momenti chiave
La sfida per il titolo regionale ha visto affrontarsi due squadre già protagoniste pochi giorni prima nella finale Under 19.
A partire meglio è stata la formazione catanese, capace di aggiudicarsi il primo set 21/25. Immediata la reazione della Volley Modica NextGen, che domina il secondo parziale con un netto 25/9, rimettendo il match in equilibrio.
Il terzo set si gioca punto a punto, ma nei momenti decisivi è l’Universal Catania a dimostrarsi più lucida, chiudendo ancora 21/25.
Nel quarto set, carico di tensione, Modica sfiora il tie-break arrivando al set point, ma nel finale ai vantaggi sono ancora gli etnei a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 26/28 tra le proteste dei biancoazzurri per un episodio dubbio.
Amarezza e orgoglio: ora la sfida nazionale
Resta un pizzico di rammarico per una finale sfuggita di misura, ma anche grande orgoglio per una stagione di altissimo livello.
Il secondo posto regionale consente alla Volley Modica NextGen di accedere alla fase nazionale, dove rappresenterà la Sicilia insieme ai campioni della Warrior Universal Catania.
Un risultato che premia il lavoro dello staff tecnico e la crescita di un gruppo giovane e competitivo, pronto a confrontarsi con le migliori realtà italiane.
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