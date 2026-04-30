Notte d’oro per la boxe modicana: tre medaglie al Ceinture Du Léman

Prestazione da incorniciare per il Calabrese Fighting Team Modica, protagonista assoluto al torneo internazionale Ceinture Du Léman 2026 disputato in Svizzera.

Tre atleti sul ring, tre medaglie d’oro: un risultato netto che conferma la crescita e il valore del team modicano su un palcoscenico internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 230 pugili provenienti da nove Paesi.

Guccione show: doppio oro tra gli under 17

A brillare sono stati i fratelli Pietro Guccione e Mattia Guccione, protagonisti nelle rispettive categorie under 17.

Pietro Guccione, nei 70 kg, ha conquistato la finale dopo aver superato il francese Mohmmed Madou in semifinale, al termine di un match intenso ed equilibrato. Nell’ultimo atto ha poi avuto la meglio sullo svizzero Hoffman, imponendosi con autorità e conquistando l’oro.

Percorso altrettanto convincente per Mattia Guccione, testa di serie nei 75 kg, che in finale ha battuto ai punti lo svizzero Karinov Bogdan dopo un incontro combattuto e ricco di ritmo.

Giannì domina tra gli élite: tre vittorie e oro meritato

Prestazione di grande spessore anche per Orazio Giannì, impegnato nella categoria élite 55 kg.

Il suo cammino è stato tutt’altro che semplice: nei quarti ha superato lo svizzero Oussei Qadri, in semifinale ha avuto la meglio sul francese Gherabi, mentre in finale ha sconfitto un altro atleta transalpino, Odix.

Tre incontri, tre vittorie nette con verdetti unanimi e avversari messi in difficoltà: un ritorno ai massimi livelli per Giannì, che dimostra di aver superato anche mentalmente un periodo complicato della sua carriera.

I giovani crescono: esperienza internazionale per i “cuccioli”

Non solo medaglie, ma anche futuro. In Svizzera, la tecnica Valeria Calabrese ha portato anche i più giovani del team.

Arena (2015), Milone (2014) e Di Rosa (2013) hanno affrontato coetanei di Svizzera e Francia, mostrando buone qualità e margini di crescita importanti. Un’esperienza fondamentale per costruire il ricambio generazionale e garantire continuità ai successi del club.

Le parole della coach: “Orgogliosa di tutti”

Grande soddisfazione nelle parole della coach Valeria Calabrese:

“Sono felicissima delle prestazioni e dei risultati di tutti i ragazzi, che hanno lavorato molto per ottenerli. Sono orgogliosa anche dei più piccoli, che hanno vissuto un’esperienza importantissima e dimostrato di poter stare sul ring”.

Un pensiero anche per Minicuccio, escluso dal torneo per un lieve problema di salute emerso durante le visite mediche, ma destinato a tornare presto.

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