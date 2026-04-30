Giarratana Volley: playoff ancora aperti. Sfuma il passaggio ma arriva una finale decisiva

Si chiude con una sconfitta il doppio confronto dei play-off promozione “Big” per l’ASD Giarratana Volley, superata anche nella gara di ritorno sul campo del Viagrande Volley. Il risultato finale condanna le rossoblù all’eliminazione dal primo percorso dei playoff di Serie D, dopo il 3-0 già subito all’andata.

Un confronto complicato contro una formazione solida e ben organizzata, che ha imposto ritmo e continuità nei momenti chiave della doppia sfida.

Viagrande più concreta, Giarratana resiste ma non basta

Nel match di ritorno, la squadra guidata da Saro Corallo ha provato a reagire, trovando anche un set vinto nel terzo parziale, ma senza riuscire a ribaltare l’inerzia complessiva dell’incontro.

Le etnee hanno mostrato maggiore precisione nei momenti decisivi, chiudendo la gara e il discorso qualificazione. Nonostante la sconfitta, la prestazione delle rossoblù ha evidenziato spirito di sacrificio e capacità di restare in partita almeno a tratti.

Corallo: “Ora trasformare la delusione in energia”

L’allenatore Saro Corallo ha analizzato la gara con equilibrio, sottolineando le difficoltà ma anche la reazione del gruppo:

“La trasferta era complicata e lo sapevamo. Le ragazze hanno lottato, ma loro sono state più continue nei momenti decisivi. Ora dobbiamo trasformare questa delusione in energia positiva per la prossima sfida”.

Un messaggio chiaro in vista dell’ultimo obiettivo stagionale ancora raggiungibile.

Una seconda chance: finale decisiva a metà maggio

La stagione dell’ASD Giarratana Volley non è infatti conclusa. A metà maggio la squadra avrà una nuova opportunità nella finale contro la vincente del Gruppo 2, una gara secca che si disputerà in casa.

Una partita senza appello, in cui conteranno nervi saldi, lucidità e capacità di gestire i tre set disponibili per conquistare il risultato.

Pagano: “Gruppo serio, ora serve il sostegno del pubblico”

Fiducia e compattezza anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che guarda già alla prossima sfida:

“Il percorso nei play-off non si è chiuso come speravamo, ma resta un gruppo serio che ha lavorato con dedizione. La finale sarà una grande occasione e giocarla in casa è un vantaggio importante. Chiediamo ai nostri tifosi di sostenerci”.

Una stagione ancora tutta da scrivere

Nonostante l’eliminazione nel primo doppio confronto, la Giarratana Volley resta in corsa per un obiettivo importante. La finale di metà maggio rappresenta un’occasione di riscatto e un possibile punto di svolta per il finale di stagione.

Il gruppo continua la preparazione con determinazione, consapevole che l’ultimo match può cambiare il destino dell’intero campionato.

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