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Scicli e il Judo in grande evidenza: risultati di prestigio a Bari
28 Apr 2026 12:23
Due giornate di gara, fra il 25 ed il 26 aprile scorsi, per il Trofeo Italia Eso B di Bari e risultati importanti e grandi emozioni per gli Esordienti B della Ecodep Koizumi di Scicli. Ignazio Arrabito (-55 kg) ha conquistato una splendida medaglia d’oro, imponendosi con determinazione e qualità tecnica da vero campione. Nicolò Argento (-50 kg) ha portato a casa una meritata medaglia di bronzo, frutto di grinta e carattere. Mattia Ficili (-50 kg) ha chiuso con un ottimo 5° posto, dimostrando crescita e competitività. Alessandro Carpinteri (-55 kg), pur non qualificandosi, esprime un judo di alto livello, con una prestazione eccellente che lascia segnali più che positivi. Matteo
Azzarelli (-46 kg) è stato protagonista di una prova solida e convincente, confermando impegno e progressi. A Bari la Koizumi Ecodep Judo di Scicli si è presentata con un gruppo che ha combattuto con lucidità, rispetto e spirito di sacrificio sotto la guida competente del tecnico Sandro Carnemolla e supportato dal medico sociale Giuseppe Arrabito. Fondamentale, come sempre, il sostegno delle famiglie, parte integrante di questo percorso fatto di crescita e valori. Ottimo risultato anche nelle gare femminili con Giada Antoci (-40 kg) che ha conquistato la medaglia di bronzo a conclusione di una gara ben strutturata.
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