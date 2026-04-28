Giarratana Volley cerca l’impresa a Viagrande: sfida decisiva nei play off di Serie D

Una di quelle partite che valgono una stagione intera. L’Asd Giarratana Volley torna in campo questa sera per affrontare la gara di ritorno dei play off Big del campionato di Serie D femminile, con un solo obiettivo possibile: provare a ribaltare tutto.

Le rossoblù saranno impegnate in trasferta al Pala Tomarchio di Viagrande, con fischio d’inizio fissato alle 19:30, in una sfida che si annuncia intensa, complicata e decisiva.

Il match d’andata, disputato tra le mura amiche, ha lasciato in eredità un pesante 3-0 a favore delle avversarie. Un risultato netto che obbliga Giarratana a una vera impresa sportiva per tenere vivo il proprio cammino nei play off e continuare a inseguire il sogno promozione.

Ma nello sport, soprattutto nei momenti più difficili, contano la mentalità, il carattere e la capacità di non arrendersi prima ancora di scendere in campo.

Ed è proprio su questo che punta il tecnico Saro Corallo, che mantiene alta la concentrazione del gruppo e crede nella risposta delle sue ragazze.

“Sappiamo che servirà una prestazione maiuscola, ma non partiamo battuti. Le ragazze hanno lavorato bene e vogliono dimostrare il loro valore. Andiamo a Viagrande con determinazione e con la volontà di giocarcela fino all’ultimo scambio”.

Parole che raccontano una squadra consapevole delle difficoltà ma ancora pienamente dentro la sfida, pronta a lottare punto su punto, set dopo set.

A sostenere il gruppo c’è anche la società, che guarda alla sfida con lucidità ma senza rinunciare alla fiducia.

Il presidente Salvatore Pagano sottolinea l’importanza di queste partite anche come momento di crescita sportiva e umana.

“Siamo consapevoli delle difficoltà, ma queste partite servono a crescere. L’importante è scendere in campo con coraggio e rispetto per il lavoro fatto. Qualunque sarà il risultato, vogliamo vedere una squadra che lotta e onora la maglia”.

Una dichiarazione che va oltre il risultato e mette al centro identità, appartenenza e spirito di sacrificio, valori fondamentali in ogni percorso sportivo.

Per l’Asd Giarratana Volley sarà dunque una serata da affrontare con compattezza, personalità e grande cuore. Servirà la miglior versione possibile delle rossoblù per provare a sorprendere Viagrande e scrivere una pagina importante di questa stagione.

Non sarà semplice, ma i play off si giocano anche con il coraggio di credere nell’impossibile.

E Giarratana vuole provarci fino in fondo.

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