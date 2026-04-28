Volley Modica NextGen sul tetto di Sicilia: l’Under 19 è campione regionale e vola alla fase nazionale

Una vittoria che profuma di impresa, di sacrificio e di futuro. La Volley Modica NextGen scrive una pagina storica della pallavolo siciliana e si laurea campione regionale Under 19, conquistando al “PalaRizza” il titolo che mancava da anni e spezzando l’egemonia delle squadre catanesi che resisteva dal 2019.

I giovani talenti della cantera biancoazzurra salgono così sul tetto della Sicilia e staccano il pass per la fase nazionale in programma dall’11 al 17 maggio tra Parma e Piacenza, dove avranno l’onore e la responsabilità di rappresentare l’intera Isola.

Una giornata perfetta per i ragazzi allenati da Ciccio Italia con la collaborazione di Francesca Giucastro, protagonisti assoluti di una Final Four giocata con autorità, lucidità e grande personalità.

Il percorso verso il titolo è stato netto: due vittorie, zero set persi e la consapevolezza di essere una squadra costruita per arrivare fino in fondo.

In semifinale, disputata nella tarda mattinata, la Volley Modica NextGen ha superato con un secco 3-0 la Giavì Pedara, imponendosi con i parziali di 25/13, 25/21 e 25/18. Una prestazione solida che ha spalancato le porte della finalissima.

Nel pomeriggio, davanti a una bella cornice di pubblico, i “Galletti” modicani si sono ritrovati di fronte l’Universal Warrior Catania, altra formazione etnea e simbolicamente l’ultima barriera da superare per conquistare il trono regionale.

Anche in questo caso, Modica non ha tremato.

La finale si è chiusa ancora una volta in tre set, ma con emozioni fortissime: 25/23, 25/13 e 28/26 i parziali che hanno consegnato ai biancoazzurri il titolo di campioni di Sicilia.

Il primo set è stato combattuto e nervoso. L’Universal parte forte e vola subito sullo 0-4, ma Modica reagisce immediatamente riportandosi sul 4-4. Gli etnei tentano un nuovo allungo, ma i padroni di casa non mollano e nel finale trovano l’aggancio sul 20-20. È lì che i biancoazzurri cambiano marcia: Paolo Macca firma il punto decisivo del 25/23 e accende il PalaRizza.

Il secondo set è un autentico monologo modicano. La squadra di casa domina in ogni fondamentale, scappa subito sul 15-3 e gestisce senza difficoltà fino al 25/13 che vale il 2-0.

Nel terzo parziale l’Universal prova a riaprire tutto e la finale torna a essere una battaglia vera. Punto a punto, tensione altissima e nervi saldi fino al 24-24. I catanesi si procurano anche un set point, ma Modica lo annulla con carattere e chiude i conti ai vantaggi sul 28/26, grazie all’attacco finale degli avversari che si spegne sulla rete.

È il punto che vale il titolo, l’esplosione di gioia e la consacrazione della Volley Modica NextGen come nuova regina della Sicilia.

Al termine del match arriva anche il premio individuale per Paolo Macca, eletto miglior giocatore della finale, simbolo di una squadra capace di unire talento e spirito di sacrificio.

Una vittoria ancora più significativa se si considera il tour de force affrontato dai giovani biancoazzurri: appena 24 ore prima erano impegnati nei play off di Serie C a Gibellina e, rientrati nella notte dalla trasferta trapanese, hanno trovato la forza per conquistare il titolo regionale.

Ma il tempo per festeggiare è poco, perché da oggi si torna subito al lavoro: domani la partenza per Palermo, dove la società sarà impegnata anche nella Final Four del campionato Under 17.

A fine gara, il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino ha raccontato tutta l’emozione del momento.

“Questa vittoria ci rende felicissimi, perché era un titolo che aspettavamo da qualche anno. Negli ultimi anni siamo arrivati spesso in finale senza riuscire a vincere. Quest’anno rappresenteremo la Sicilia alla fase nazionale da campioni regionali. Per noi è un onore, ma anche un onere”.

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