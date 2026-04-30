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Green Sport vola in Serie C: promozione storica dopo una stagione dominante
30 Apr 2026 09:07
Un dominio costruito punto dopo punto, partita dopo partita. La Green Sport completa il suo capolavoro stagionale, supera con un netto 3-0 l’Astra Stadium in gara 2 dei play-off e conquista con autorità la promozione in Serie C femminile.
Un traguardo meritato, frutto di programmazione, sacrificio e qualità tecnica, che consacra la formazione modicana come assoluta protagonista del campionato.
Rimonta e carattere: il primo set cambia l’inerzia
L’avvio è tutt’altro che semplice per la squadra guidata dal trio Borgese, Pellegrino e Failla. L’Astra Stadium, allenata da coach Giuffrida, parte forte e mette in difficoltà le padrone di casa, portandosi avanti di quattro lunghezze.
Ma la Green Sport dimostra subito la sua identità: reagisce, ricuce lo strappo e ribalta il set con determinazione, chiudendo sul 25-23 e indirizzando la gara sui propri binari.
Il secondo set vale la Serie C
Nel secondo parziale emerge tutta la qualità del gruppo. La regia precisa del duo Giannì-Cassarino dà ritmo al gioco, mentre gli attacchi di Cappello, Inì, Micca, Melilli, Modica e Nicastro fanno la differenza.
Fondamentale anche il lavoro in difesa e ricezione di Failla, che garantisce equilibrio e solidità. Il 25-19 finale non è solo un vantaggio nel match: è il punto che vale la matematica certezza della promozione.
Terzo set e festa finale
Con il traguardo già raggiunto, la Green Sport non rallenta. L’Astra Stadium, trascinata da capitan La Giusa, prova a riaprire la partita, ma le modicane restano lucide e chiudono anche il terzo set sul 25-22.
Da sottolineare l’ingresso efficace di Parisi al servizio e il supporto costante dalla panchina, dove oltre a Crepuljar, Bellaera e Cavallo si è distinta anche Ruta, elemento prezioso nel gruppo.
I numeri di un dominio
La promozione è la naturale conseguenza di una stagione praticamente perfetta. La Green Sport chiude il campionato di Serie D con appena due sconfitte, 18 vittorie complessive (play-off inclusi) e soltanto 16 set persi.
Numeri che certificano il valore di una squadra capace di imporsi con continuità e qualità.
La soddisfazione della società
A fine gara il presidente Francesco Davolos esprime tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto:
“Questa promozione è frutto di un duro lavoro e di una programmazione fatta nei mesi estivi. Oggi raccogliamo i frutti e siamo felici del risultato. Complimenti alle ragazze, ai tecnici e alla società, e grazie agli sponsor”.
Un ringraziamento anche alle realtà che hanno collaborato con il club, tra cui Akrai Palazzolo, New Volley Ragusa e Sanconitana.
Non è finita: altri obiettivi e giovani in crescita
La stagione della Green Sport è tutt’altro che conclusa. Il 3 maggio la squadra tornerà in campo in trasferta contro l’Holimpia Siracusa per la gara di ritorno dei play-off di Prima Divisione.
Grande attenzione anche al settore giovanile: l’Under 13 è impegnata nella seconda fase del campionato, mentre l’Under 17 ha appena iniziato il proprio percorso.
In agenda anche un appuntamento importante per il futuro del club: il quarto di finale regionale Under 14, in programma martedì 5 maggio contro la Mape Volley.
Convocazioni e orgoglio territoriale
A coronare una stagione già straordinaria arrivano anche le convocazioni per la rappresentativa territoriale dei Monti Iblei. Crepuljar e Cannizzaro saranno protagoniste al Trofeo dei Territori in programma a Cefalù l’1 e 2 maggio.
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