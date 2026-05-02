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Tris biancoazzurro: la Volley Modica conquista anche il titolo Under 13
02 Mag 2026 10:26
La Volley Modica NextGen continua a scrivere una stagione da protagonista nel panorama giovanile siciliano. Dopo i successi già ottenuti dalle formazioni Under 19 e Under 17, arriva un altro titolo territoriale che conferma la solidità del progetto: l’Under 13 conquista il trono del Comitato Monti Iblei.
Un risultato che certifica la crescita di un movimento giovanile in forte espansione e costruito su basi tecniche e organizzative sempre più solide.
Dominio assoluto nel campionato territoriale
La formazione Under 13 della Volley Modica, allenata da Francesca Giucastro, ha chiuso il percorso in campionato senza lasciare spazio agli avversari, vincendo tutti gli incontri disputati e conquistando il titolo con diverse settimane di anticipo rispetto alla fine della regular season.
Un cammino netto, che ha evidenziato una squadra compatta, in crescita costante e capace di imporre il proprio gioco sin dalle prime giornate.
Un vivaio che diventa certezza
Il successo dell’Under 13 rappresenta molto più di un semplice titolo. È il segnale concreto della bontà del lavoro svolto sul settore giovanile, punto centrale del progetto della società modicana. Tutti i ragazzi del gruppo provengono infatti dal vivaio biancoazzurro, a conferma di una filosofia chiara: costruire partendo dalle basi.
Un’impostazione che sta già dando risultati importanti e che lascia intravedere prospettive significative per il futuro della pallavolo modicana.
Attesa per la fase regionale
Con il titolo territoriale già in bacheca, ora l’attenzione si sposta sulla fase regionale, che vedrà i giovani biancoazzurri confrontarsi con le migliori realtà pallavolistiche della Sicilia. Un banco di prova importante per misurare la crescita del gruppo e continuare il percorso di formazione sportiva.
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