Per il Judo sfida nazionale ad Ancona: la Koizumi Scicli cala il poker

Grande attesa per le gare in cui saranno impegnati oggi ad Ancona quattro atleti della società Koizumi Ecodep judo Scicli. Sotto la guida tecnica del Maestro Maurizio Pelligra, nelle Marche, sono arrivati dalla Sicilia quattro ragazzi che saranno pronti a mettersi alla prova sul tatami in una delle competizioni più prestigiose della stagione. Rappresentano i colori della Koizumi per la categoria -55 kg Andrea Moro ed Alejandro Diquattro. Per la categoria -60 kg sul tatami anconetano del Campionato italiano judo cadetti A1 ci saranno Giulio Ramazzotto e Vincenzo Marino. “E’ un gruppo determinato, costruito con impegno, sacrificio e passione, che darà il massimo per portare a casa un risultato importante” – commenta il tecnico Maurizio Pelligra, guida esperta e punto di riferimento del team che ha accompagnato ad Ancona i suoi ragazzi chiamati oggi a spendersi per portare a casa risultati in una delle competizioni tanto attese per questa disciplina.

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