Volley Modica: testa alla trasferta contro Rinascita Lagonegro

Archiviata la sconfitta casalinga contro Lecce, l’Avimecc Modica si concentra sulla prossima sfida in trasferta che vedrà i biancoazzurri impegnati domenica al Palazzetto dello Sport di Villa D’Agri contro la Rinascita Lagonegro.

Una trasferta insidiosa

Il match si preannuncia particolarmente impegnativo: la Rinascita Lagonegro è tra le squadre più solide e in forma del girone Blu del campionato di Serie A3. Nonostante la vittoria modicana nel confronto di andata, quando Lagonegro si arrese in quattro set al “PalaRizza”, questa volta la trasferta lucana rappresenta una sfida ben più complessa, complice il miglior stato di forma degli avversari.

L’analisi del tecnico Enzo Distefano

Coach Enzo Distefano, analizzando la gara con Lecce, si proietta sulla preparazione del prossimo incontro: “Quella contro Lecce è stata una partita molto equilibrata e combattuta. Loro hanno approcciato meglio la gara, e per noi i primi due set sono stati un Calvario, perché abbiamo commesso troppi errori nei momenti decisivi, soprattutto in attacco. Dal terzo set, però, abbiamo reagito con un buon morale e maggiore determinazione.”

Distefano evidenzia anche i margini di miglioramento della squadra: “Dobbiamo lavorare su aspetti come la fase break, la battuta e soprattutto la gestione degli errori nei momenti chiave.”

Sulla sfida contro Lagonegro, il tecnico modicano sottolinea le difficoltà che attendono la squadra: “Affronteremo una delle formazioni più in forma del momento, reduce dalla vittoria nello scontro diretto con Ortona. Lagonegro dispone di giocatori di categoria superiore e l’arrivo di coach Kantor ha rivitalizzato l’ambiente. Sarà fondamentale scendere in campo al massimo delle nostre possibilità.”

Obiettivo: punti preziosi

L’Avimecc Modica cercherà di offrire una prestazione di qualità, consapevole dell’importanza di raccogliere punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida contro Lagonegro sarà un banco di prova cruciale per testare la crescita della squadra e consolidare la fiducia nel gruppo.

