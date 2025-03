Volley Modica: testa alla trasferta contro Gioia del Colle

Archiviata la brillante vittoria in tre set contro la capolista Romeo Sorrento, l’Avimecc Modica torna in palestra per preparare l’ultima trasferta della regular season. Il sestetto di Stefano Chillemi affronterà la Joy Volley Gioia del Colle, una delle squadre più quotate del girone Blu di Serie A3, in piena lotta con Reggio Calabria e Lagonegro per una posizione favorevole nella griglia playoff.

I ragazzi di coach Enzo Distefano, già certi della qualificazione agli spareggi promozione da tre settimane, sfrutteranno la trasferta in Puglia per mantenere alta la concentrazione e affinare gli schemi in vista della fase decisiva della stagione.

Dopo il successo contro Sorrento, un nuovo test impegnativo attende i biancoazzurri, che scenderanno in campo senza pressioni ma con l’obiettivo di migliorare condizione fisica e mentale in vista dei playoff, dove vogliono recitare un ruolo da protagonisti. La sfida contro Gioia del Colle rappresenterà quindi un banco di prova importante per misurare le difficoltà che il team dovrà affrontare nell’ultima parte della stagione.

