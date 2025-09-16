Volley Modica, terza settimana di preparazione: Nastasi punta in alto per la Serie A3

È entrata nel vivo la preparazione dell’Avimecc Modica in vista del prossimo campionato di Serie A3 di volley maschile. Ieri mattina al PalaRizza è iniziata la terza settimana di allenamenti, con il roster guidato da coach Enzo Distefano impegnato tra palestra, taraflex, lavoro aerobico al campetto di Crisci Ranni, sedute sulla sabbia e sessioni in piscina.

Un percorso intenso che porterà i biancoazzurri ai primi test match di fine settembre, utili per verificare la condizione atletica e cominciare a rodare gli schemi tattici che saranno protagonisti durante la stagione.

Tra i leader del gruppo c’è il vice capitano Vincenzo Nastasi, libero al settimo anno con la maglia modicana, che ha fissato i suoi obiettivi personali e quelli della squadra:

“Sono orgoglioso di continuare questo progetto a lungo termine con l’Avimecc Modica – ha dichiarato Nastasi –. Qui non solo posso crescere come atleta, ma anche come allenatore, diventando un punto di riferimento per i più giovani. A livello personale mi aspetto una stagione di alto livello, perché confermarsi in A3 non è mai semplice. Come squadra, invece, siamo fiduciosi: la società ha costruito un gruppo competitivo e vogliamo essere protagonisti nel girone Meridionale”.

Con entusiasmo e spirito di squadra, l’Avimecc Modica punta a una stagione da protagonista, con l’obiettivo di alzare l’asticella e confermarsi tra le realtà più solide della pallavolo siciliana e nazionale.

