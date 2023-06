Volley Modica conferma il libero Vincenzo Nastasi

Vincenzo Nastasi è stato riconfermato come “libero” per la squadra Avimecc Volley Modica nella prossima stagione di Serie A3. Con le riconferme di giocatori chiave come Stefano Chillemi, Andrea Raso e Pedro Putini, Nastasi diventa un membro importante e rappresentativo della squadra modicana.

Nastasi condivide il suo apprezzamento per la squadra e la società, sottolineando la rarità di trovare atleti che si impegnino anno dopo anno nel progetto e negli obiettivi della squadra. È grato per la fiducia che la società ha riposto in lui e si dice onorato di indossare ancora una volta la maglia nella prossima stagione. Si sente a casa a Modica e nel corso degli anni ha maturato una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e di come affrontare una stagione per raggiungere gli obiettivi finali.

Nastasi riconosce che la scorsa stagione è stata al di sotto delle aspettative, ma guarda al futuro con determinazione. Ha imparato dagli errori passati e si aspetta un riscatto per la squadra Avimecc Volley Modica nella prossima stagione. Riconosce che ci saranno sfide difficili, affrontando squadre che hanno investito molto per migliorare, ma si sente fiducioso che, con nuovi innesti e la guida tecnica di Enzo Di Stefano, la squadra sarà in grado di competere al meglio.

È un bellissimo messaggio di fiducia e determinazione da parte di Vincenzo Nastasi e di tutta la squadra Avimecc Volley Modica in vista della prossima stagione di Serie A3.