Ispica al voto, affluenza in calo: sfida apertissima tra cinque candidati sindaco. Ecco i dati

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Prosegue l’affluenza alle urne a Ispica per le amministrative 2026 anche se la partecipazione resta però sotto quella della precedente tornata elettorale per il dato riferito alla seconda rilevazione.

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, alle 19 di oggi, domenica 24 maggio, hanno votato 5.223 elettori su 14.587 aventi diritto, pari al 35,81%.

Nel precedente appuntamento elettorale, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 37,66%. Il calo registrato è dunque di 1,85 punti percentuali.

In mattinata, alla rilevazione delle ore 12, la partecipazione si era attestata al 14,35%, praticamente in linea con il dato precedente del 14,31%. Nel corso del pomeriggio il flusso ai seggi è aumentato, pur restando leggermente sotto i livelli dell’ultima tornata amministrativa.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e riapriranno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.

Quella di Ispica è una delle competizioni amministrative più frammentate e incerte degli ultimi anni, con cinque candidati sindaco in corsa e un quadro politico molto articolato.

A contendersi la guida della città sono:

Paolo Monaca , sostenuto dall’area di centrosinistra con Partito Democratico, Sud Chiama Nord e liste civiche;

, sostenuto dall’area di centrosinistra con Partito Democratico, Sud Chiama Nord e liste civiche; Serafino Arena , candidato dell’area progressista alternativa con Movimento 5 Stelle, Controcorrente e componenti della sinistra;

, candidato dell’area progressista alternativa con Movimento 5 Stelle, Controcorrente e componenti della sinistra; Tonino Cafisi , espressione del centrodestra vicino a Fratelli d’Italia e Noi Moderati;

, espressione del centrodestra vicino a Fratelli d’Italia e Noi Moderati; Angelo Galifi , sostenuto da Forza Italia, Grande Sicilia e aree civiche moderate;

, sostenuto da Forza Italia, Grande Sicilia e aree civiche moderate; Pierenzo Muraglie, candidato civico con liste trasversali e movimenti locali.

Il dato politico più evidente è la divisione del centrodestra in due tronconi distinti, elemento che potrebbe incidere in maniera decisiva sugli equilibri finali. Anche nell’area progressista il voto si presenta distribuito tra più sensibilità politiche e civiche, rendendo la corsa particolarmente aperta.

L’attenzione si sposta ora sull’ultimo dato dell’affluenza della giornata e soprattutto sulla partecipazione di domani mattina, che potrebbe risultare decisiva per determinare gli equilibri della sfida elettorale.

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