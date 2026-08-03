Il sindaco Roberto Ammatuna a casa: Sinistra Italiana torna a reclamare le dimissioni del primo cittadino

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Mentre Roberto Ammatuna s’affanna per governare la città, per assicurare ai pozzallesi, ai turisti ed villeggianti di prossimità i presidi sanitari necessari in maggior misura nei mesi estivi, per garantire la normale amministrazione, per trovare le risorse per opere pubbliche, mobilità e ristori sociali, arriva la richiesta di Sinistra Italiana. Il partito, pur nella sua minorità, chiede le dimissioni del primo cittadino vista “la crisi politica e amministrativa risultato di anni di cattiva amministrazione, scelte sbagliate e totale assenza di una visione per il futuro della città”.

Il “tutti a casa” viene invocato da Sinistra Italiana che già all’indomani dell’elezione di Roberto Ammatuna a sindaco della città di Pozzallo ne aveva chiesto le dimissioni.

“Già da dopo il mio arrivo a Palazzo La Pira dove gli elettori mi hanno mandato con un 73 per cento di suffragi, Sinistra Italiana aveva invocato le mie dimissioni – commenta Roberto Ammatuna – sono abituato agli attacchi di questo partito. Mi dispiace per i suoi rappresentanti ma continuerò ad amministrare Pozzallo, la mia città che ho nel cuore, fino alla fine della legislatura. Al voto si andrà nella tarda primavera del 2027, data di scadenza del mio mandato. Io continuo a lavorare con l’obiettivo di risolvere i problemi del mio territorio, piccolo ma fonte di pensieri. Non ultimo, che io metto fra l’altro in cima dell’elenco, quello della piena funzionalità nel presidio sanitario al fine di garantire ai pozzallesi ed ai tanti turisti, che in estate si riversano in questa perla del Mediterraneo, assistenza e sicurezza. Io proseguo nella mia azione amministrativa nel rispetto dei miei elettori che mi hanno scelto e dell’intera città di Pozzallo con lo spirito di servizio che mi ha sempre contraddistinto. Non mi sento di essere un peso per la mia città e per i miei concittadini”.

La denuncia di Sinistra Italiana.

“Avevamo denunciato per tempo l’assenza di programmazione e l’incapacità di affrontare i problemi strutturali della città. Oggi i fatti confermano quelle preoccupazioni: dissesto finanziario, rischio di perdere le opportunità del PNRR, servizi sempre più deboli e una pressione fiscale elevata senza un corrispondente miglioramento della qualità dei servizi – viene indicato nella nota del partito – una responsabilità politica ricade anche su quella parte dell’opposizione che, pur criticando il Sindaco, non ha avuto il coraggio di tradurre le parole in atti concreti, promuovendo o sostenendo una mozione di sfiducia”.

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