Iblea Acque lancia il nuovo strumento digitale per le bollette condominiali: arriva “RipartiCondominioTool”

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La società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Ragusa introduce una nuova piattaforma online per semplificare il lavoro degli amministratori di condominio. Il sistema consente di dividere automaticamente le bollette idriche, garantendo efficienza, trasparenza e tutela della privacy.

Acqua e innovazione digitale: Iblea Acque punta sulla semplificazione dei servizi

La gestione delle bollette idriche condominiali diventa più semplice e immediata grazie al nuovo servizio digitale introdotto da Iblea Acque Spa. Da lunedì 3 agosto 2026 è disponibile sul sito istituzionale della società il nuovo strumento “RipartiCondominioTool”, una soluzione pensata per agevolare gli amministratori di condominio e rendere più efficiente la distribuzione dei costi dell’acqua tra le singole utenze.

L’iniziativa rientra nel percorso di innovazione tecnologica avviato dall’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Ragusa, con l’obiettivo di migliorare il rapporto con cittadini e operatori del settore attraverso strumenti digitali sempre più accessibili.

Un click per dividere la bolletta tra i condomini

Il nuovo applicativo permette di effettuare automaticamente la ripartizione di una bolletta condominiale tra le diverse unità immobiliari.

Attraverso il sistema, l’amministratore può ottenere per ogni condomino il dettaglio della quota fissa, della quota variabile, dell’IVA e dell’importo complessivo da corrispondere.

Al termine dell’elaborazione viene generato un documento riepilogativo pronto per essere consegnato ai residenti, riducendo tempi e margini di errore nelle operazioni di calcolo.

Una funzione che punta a rendere più trasparente la gestione dei consumi idrici e a facilitare il lavoro quotidiano degli amministratori condominiali.

Nessun software da installare e massima attenzione alla privacy

Uno degli aspetti più innovativi di “RipartiCondominioTool” riguarda la semplicità di utilizzo. Il servizio è completamente online e non richiede l’installazione di programmi aggiuntivi.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla protezione dei dati personali. Le informazioni inserite dagli utenti non vengono trasmesse né conservate sui server di Iblea Acque, poiché l’elaborazione avviene direttamente in locale attraverso il browser utilizzato dall’amministratore.

Una scelta che garantisce maggiore sicurezza e tutela della privacy durante tutte le fasi della procedura.

Importazione automatica della bolletta e controllo dei dati

Tra le funzionalità principali del nuovo strumento c’è la possibilità di importare automaticamente la bolletta in formato PDF.

Il sistema riconosce le informazioni essenziali del documento, tra cui intestatario, indirizzo dell’utenza, periodo di riferimento, voci di spesa, IVA, importo totale e consumo complessivo.

Prima della distribuzione delle schede ai singoli condomini, l’amministratore dovrà comunque verificare la correttezza dei dati importati, così da garantire precisione e affidabilità nella ripartizione finale.

Una nuova sezione FAQ per accompagnare gli utenti

Per facilitare l’utilizzo della piattaforma, Iblea Acque ha previsto anche una sezione dedicata alle domande frequenti.

L’area FAQ nasce con l’obiettivo di fornire indicazioni chiare agli amministratori condominiali, rispondendo ai principali dubbi sulle modalità di utilizzo del servizio e accompagnando gli utenti nelle diverse fasi operative.

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