Volley Modica: successi giovanili e speranze di salvezza per la Serie C

Settimane intense per le squadre giovanili e le formazioni minori della Volley Modica, impegnate nei rispettivi campionati di categoria con risultati di rilievo.

Trionfi nei Campionati Under 19 e Under 17

Le formazioni Under 19 e Under 17 della Volley Modica, recentemente laureatesi campioni territoriali, sono state premiate dal presidente del Comitato Monti Iblei, Gianni Giurdanella. I due sestetti, guidati da coach Ciccio Italia, hanno chiuso il campionato con un percorso netto e rappresenteranno il comitato territoriale alla fase regionale, confrontandosi con le migliori realtà pallavolistiche siciliane.

“Questo successo ottenuto dalle nostre squadre – ha dichiarato Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile della Volley Modica – è da condividere con le altre società del territorio che hanno collaborato e contribuito con il prestito di alcuni atleti. Grazie a questa sinergia, abbiamo potuto costruire due squadre competitive che, dopo il titolo territoriale, hanno le carte in regola per lottare anche per il successo finale.”

Under 15: Un Terzo Posto Oltre le Aspettative

Nel campionato Under 15, la Volley Modica ha chiuso la stagione con una vittoria in tre set sul campo della Pro Players Siracusa, conquistando un terzo posto che va oltre le aspettative. Un risultato che premia il lavoro svolto con passione da coach Francesca Giucastro, capace di costruire una squadra dalle fondamenta e condurla a ottenere ottimi risultati grazie all’impegno e alla crescita tecnica dei giovani atleti.

Prima Divisione: Sconfitta in Trasferta

Meno fortunata la squadra di Prima Divisione, che ha ceduto 3-0 sul campo della GP Carlentini. Nonostante l’impegno e la determinazione, i giovani modicani – per la maggior parte Under 15 – hanno sofferto la maggiore esperienza del sestetto avversario, pagando dazio nei momenti chiave di ogni set.

Serie C: Vittoria Fondamentale per la Salvezza

Buone notizie arrivano invece dalla Serie C, dove la Volley Modica ha conquistato un’importante vittoria in trasferta sul campo della Team Volley Messina, imponendosi in tre set. Un successo che riaccende le speranze di salvezza per i giovani “Galletti” di coach Ciccio Italia, determinati a mantenere la categoria.

Con questi risultati, la Volley Modica conferma il valore del proprio settore giovanile e la capacità di competere su più fronti, dimostrando una crescita costante e un impegno continuo nello sviluppo dei propri atleti.

