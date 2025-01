Volley Modica si prepara per la trasferta contro Ortona

Archiviata la meritata vittoria casalinga contro il Napoli, l’Avimecc Modica torna a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Dopo due giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano, i biancoazzurri sono tornati in palestra per prepararsi alla sfida di domenica contro la Siecoservice Ortona, vice capolista del girone Blu di serie A3.

Il successo contro Napoli ha mostrato una squadra determinata, con Capelli e compagni che, nonostante le difficoltà, hanno reagito con carattere dopo aver perso il secondo set, conquistando una vittoria piena. Questo risultato rappresenta un’importante iniezione di fiducia per affrontare una trasferta impegnativa sia sul piano logistico che sportivo.

Massimiliano Matani ha commentato la partita di domenica: “È stata una gara difficile, perché il Napoli è una squadra che combatte molto. Abbiamo iniziato bene, perso un po’ di ritmo nel secondo set, ma dal terzo siamo riusciti a ritrovare la nostra identità e a portare a casa tre punti preziosi. Personalmente, credo di aver dato un contributo nei momenti decisivi, soprattutto in battuta, anche se non siamo stati sempre incisivi in attacco per merito della loro difesa.”

La settimana di lavoro dell’Avimecc Modica sarà intensa, con allenamenti fino a venerdì al “PalaRizza”. Sabato mattina la squadra partirà per Ortona, dove domenica alle 16 affronterà una compagine che, sebbene forte e ben organizzata, arriva da una sconfitta per 3-0 contro la Joy Volley Gioia del Colle.

Un match che si preannuncia difficile ma stimolante, con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati e continuare a risalire la classifica.

