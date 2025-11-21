Volley Modica, sfida di fuoco al PalaRizza: domenica arriva Lecce

La settimana di allenamenti è stata intensa, mirata e carica di aspettative: l’Avimec Modica si prepara alla sfida cruciale di domenica alle 16:00, quando al PalaRizza arriverà la quotata Aurispa Lecce per il match valido per il campionato di Serie A3 maschile – Girone Blu.

L’obiettivo della squadra di coach Enzo Distefano è chiaro: tornare alla vittoria e ricominciare la risalita in una classifica cortissima, dove Modica occupa il settimo posto con 4 punti, appena due in meno di Lecce.

La sfida non sarà semplice, perché i pugliesi vantano esperienza e qualità in diversi ruoli, come conferma Andrea Raso, tra i punti di riferimento del gruppo modicano:

“Sappiamo che molti giocatori di Lecce sono volti noti della Serie A3. Ci stiamo preparando per sfruttare il fattore campo. L’inizio non è stato quello che ci aspettavamo, ma siamo consapevoli del nostro valore e questa è solo una fase di passaggio.”

Il PalaRizza, infatti, rappresenta uno dei punti di forza dell’Avimec: pubblico caloroso, clima competitivo e un forte senso di appartenenza che spesso fa la differenza nei momenti di difficoltà.

Per Raso questa partita ha un valore ancora più profondo:

“Da un mese sono diventato padre. Scendere in campo da papà è una gioia enorme. Spero davvero di poter dedicare un risultato positivo a mia figlia.”

A sostenere il gruppo c’è anche la Team Manager Alessandra Ruta, al suo primo incarico dirigenziale nella sua Modica, un ritorno vissuto con emozione e responsabilità.

“Tornare qui è un piacere immenso. Sono orgogliosa di vestire i colori della Contea. Il gruppo è fantastico e lavorare con questi ragazzi è un privilegio. Domenica contro Lecce sarà una sfida fondamentale: dobbiamo tornare a sorridere e puntare a zone più alte della classifica.”

La Ruta non ha dubbi sulla reazione della squadra:

“Sono certa che i ragazzi metteranno in campo grinta e cuore.”

La città si prepara dunque a una gara dal peso specifico elevato: una vittoria potrebbe cambiare slancio, morale e prospettive del campionato.

Al PalaRizza si attende il pubblico delle grandi occasioni: Modica vuole crederci, l’Avimec è pronta a lottare.

