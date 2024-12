Volley Modica: sconfitte per under 15 e serie C, stasera in campo gli under 19

Settimana difficile per le formazioni giovanili della Volley Modica, con diverse sconfitte che, però, non hanno smorzato l’entusiasmo e la determinazione dei ragazzi. La squadra under 15, al suo debutto nel campionato territoriale, ha affrontato il derby contro il Gabbiano Pozzallo, arrendendosi in tre set. Nonostante la sconfitta, i giovani atleti, molti dei quali alla prima esperienza in un campionato territoriale, hanno dato il massimo, dimostrando il lavoro intenso della loro allenatrice Francesca Giucastro. Il gruppo, pur raccogliendo sconfitte, sta maturando esperienza, con la consapevolezza che ogni passo falso è un’opportunità di crescita.

L’atmosfera di famiglia che si respira all’interno della società ha reso ancora più significativa questa esperienza. Infatti, gli atleti delle formazioni under 17 e under 19 sono stati presenti a sostenere i compagni più piccoli, creando un forte legame tra le diverse squadre, come testimoniato dalla foto di gruppo alla fine della partita.

Questa sera sarà la volta dell’under 19, che alle 20, sempre al “Geodetico”, cercherà di riscattare la sconfitta della formazione under 15 nel nuovo incontro con il Gabbiano Pozzallo.

Nel frattempo, segnali di crescita sono arrivati anche dalla formazione di Serie C, composta da un mix di atleti under 19 e under 17. Nonostante la sconfitta in tre set sul campo della Giavì Pedara, la squadra ha lottato a lungo alla pari contro la compagine etnea, mostrando notevoli progressi nel gioco e nella coesione del gruppo.

