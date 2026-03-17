Volley Modica, scattano i playoff: sfida al Mantova per continuare il sogno

Dopo aver centrato uno storico quarto posto al termine della regular season, l’Avimec Modica torna in palestra per preparare la prima sfida dei playoff contro il Gabbiano Farmamed Mantova.

La formazione biancoazzurra guidata da Enzo Di Stefano ha ripreso gli allenamenti con grande determinazione, consapevole dell’importanza delle prossime gare che potrebbero rappresentare un’altra pagina storica per il club modicano.

Gara 1 in Lombardia, ritorno al PalaRizza

Il primo atto della sfida si giocherà domenica prossima in Lombardia, dove l’Avimec Modica scenderà in campo al PalaSguaitzer per affrontare il sestetto mantovano.

Il match di ritorno, invece, è previsto la settimana successiva al PalaRizza, dove i biancoazzurri potranno contare sul sostegno del pubblico di casa.

In caso di perfetta parità tra le due squadre, grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, il Modica avrebbe il vantaggio di disputare il Golden Set decisivo davanti ai propri tifosi.

Lavoro in palestra e massima concentrazione

Il gruppo modicano sta attraversando un buon momento di forma e vuole arrivare alla sfida con la massima concentrazione.

Sin dai primi allenamenti della settimana, la squadra ha ripreso il lavoro tra sala pesi e preparazione tecnica, curando ogni dettaglio sia sul piano fisico che mentale.

L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni alla gara del PalaSguaitzer e provare poi a chiudere i conti nel match di ritorno a Modica.

Una sfida inedita

Quella contro Mantova sarà una sfida completamente nuova per il club modicano: le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate prima nella loro storia.

Proprio per questo lo staff tecnico sta lavorando con grande attenzione anche sull’analisi dell’avversario, per preparare al meglio una doppia sfida che potrebbe regalare grandi emozioni ai tifosi biancoazzurri.

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