Volley Modica pronta al debutto in Serie C: a Gela la prima sfida della stagione

Dopo settimane di intensi allenamenti, la Volley Modica è pronta a iniziare il suo cammino nel campionato di Serie C maschile. Sabato pomeriggio, alle ore 18, i giovani biancoazzurri allenati da Ciccio Italia, con la collaborazione di Matteo Fratantonio, debutteranno sul campo del Gela, squadra costruita per puntare ai vertici della classifica.

Un esordio impegnativo, ma che non spaventa la formazione modicana, composta in gran parte da atleti Under 17 e Under 19, alcuni dei quali già protagonisti lo scorso anno nei campionati giovanili. Per la società della Contea, guidata dal responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, la Serie C rappresenta da sempre un’occasione di crescita tecnica, caratteriale ed emotiva per i talenti del vivaio.

“Finalmente si ricomincia a fare sul serio – afferma Scavino –. Il nostro obiettivo resta quello di formare giovani atleti e farli crescere in un contesto competitivo. La squadra è giovanissima, ma motivata. Lavoriamo non solo per i risultati, ma per far appassionare anche il pubblico ai nostri ragazzi”.

Il progetto Volley Modica, infatti, non si limita alla prima squadra: presto saranno presentati anche i campionati Under 15, Under 13 e S3, segno di una realtà sportiva in continua espansione e radicata nel territorio.

“Voglio ringraziare – aggiunge Scavino – tutto lo staff tecnico e dirigenziale, da Ciccio Italia a Matteo Fratantonio, passando per Francesca Giucastro, Alessandra Oggioni, Vincenzo Nastasi, Nunzia Martino, il professore Giorgio Iemmolo e Simone Grimaldi. Tutti stanno lavorando con entusiasmo per far crescere i nostri ragazzi e la passione per la pallavolo a Modica”.

© Riproduzione riservata