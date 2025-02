Volley Modica, obiettivo continuità: domenica sfida a Castellana Grotte

Dopo il successo casalingo in quattro set contro Sabaudia, che ha garantito l’accesso ai playoff con tre turni di anticipo, l’Avimecc Modica ha ripreso gli allenamenti in vista della delicata trasferta di Castellana Grotte, dove domenica affronterà la BCC Tecbus al “PalaGrotte”.

Un match insidioso per i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, che troveranno di fronte una squadra in lotta per evitare i play-out e con ancora qualche possibilità di agganciare la zona spareggi promozione.

Massima concentrazione per blindare il quinto posto

Per Modica, attualmente quinto in classifica, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare il match con lo stesso spirito e intensità visti nelle recenti vittorie contro Campobasso e Sabaudia. Proprio per questo, sin dal primo allenamento della settimana, coach Distefano ha lavorato per tenere il gruppo focalizzato, consapevole della necessità di evitare cali di tensione come quello che, nell’ultima gara, è costato il secondo set.

“Abbiamo dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di essere squadra nel vero senso della parola – affermano dallo staff tecnico – ma per continuare su questa strada servirà una prestazione solida anche in Puglia.”

Un finale di stagione per crescere e sorprendere ai playoff

Con poche gare rimaste prima della conclusione della regular season, l’Avimecc Modica punta a migliorare ulteriormente la propria posizione, consolidando il proprio gioco e acquisendo ancora più certezze in vista dei playoff. L’obiettivo? Essere la mina vagante della post-season e provare a sorprendere le big nella corsa alla promozione.

