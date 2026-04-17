Volley Modica Next Gen travolge il Giavì Pedara: 3-0 e semifinale regionale conquistata

Prestazione autoritaria e senza sbavature per la formazione Under 17 della Volley Modica Next Gen, che al “PalaRizza” supera con un netto 3-0 il Giavì Pedara e stacca il pass per la semifinale del campionato regionale di categoria.

La squadra allenata da Ciccio Italia, con il supporto di Francesca Giucastro, ha imposto il proprio ritmo dopo un avvio complicato, dimostrando maturità e qualità tecnica superiori agli avversari.

Avvio in salita, poi dominio biancoazzurro

Il match si apre con qualche difficoltà per i modicani, sorpresi dalle battute degli etnei che si portano avanti fino al 5-9. Il time-out chiamato da coach Italia cambia però l’inerzia dell’incontro: sistemata la ricezione e rivista la strategia al servizio, la Volley Modica Next Gen prende il controllo del gioco.

Da quel momento è un monologo biancoazzurro, con attacchi precisi e continui che mettono in crisi la difesa avversaria. Il primo set si chiude 25-18 grazie al muro vincente di Macca.

Secondo set senza storia

Nel secondo parziale ci si aspetta la reazione del Giavì Pedara, ma è ancora la squadra di casa a dettare legge. Scivoli e compagni alzano ulteriormente il livello del gioco, rendendosi imprevedibili e incisivi in ogni fondamentale.

Gli ospiti provano a cambiare assetto tattico, ma senza risultati. Il divario cresce rapidamente fino al definitivo 25-16 firmato dall’attacco vincente di Graffeo.

Terzo set: chiusura in scioltezza

Con due set di vantaggio, la Volley Modica Next Gen non abbassa la concentrazione e domina anche il terzo parziale. Il Giavì Pedara perde progressivamente fiducia e non riesce a reagire.

Il finale è una formalità: a chiudere i conti è ancora Macca, fresco di convocazione in Nazionale Under 18, che mette a terra il punto del 25-14.

Obiettivo Palermo: semifinale contro Don Orione Capacense

Grazie a questo successo, i giovani modicani conquistano l’accesso alla semifinale regionale, in programma il 29 aprile a Palermo, dove affronteranno la Don Orione Capacense.

Nel pre-partita, i ragazzi della cantera modicana sono stati premiati per la vittoria del titolo territoriale dal consigliere del Comitato Monti Iblei Tino Brullo, delegato dal presidente Gianni Giurdanella.

Coach Italia: “Testa a una partita alla volta”

Nel post gara, coach Italia invita alla concentrazione:

“Mi aspettavo una partita più complicata, il Giavì è una buona squadra. Abbiamo sofferto all’inizio, poi abbiamo sistemato ricezione e battuta cambiando l’inerzia del match. Adesso pensiamo alla semifinale, ma dobbiamo restare concentrati: con tanti impegni ravvicinati, ogni partita sarà decisiva”.

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