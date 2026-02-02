Volley Modica Next Gen lotta ma cede alla capolista: Ecoplast Gela passa 3-0

Sconfitta casalinga solo sulla carta per la Volley Modica Next Gen, che nel pomeriggio di sabato è stata superata 3-0 dalla capolista Ecoplast Volley Gela nel match valido per il campionato di Serie C.

La gara, disputata al Palazzetto dello Sport di Pozzallo a causa della momentanea indisponibilità del “Geodetico” di via Fabrizio, ha visto i giovani atleti guidati da coach Ciccio Italia offrire una prestazione di carattere contro una formazione costruita per vincere il campionato e arrivata all’appuntamento ancora imbattuta.

Nonostante la differenza di esperienza, i biancoazzurri hanno mostrato buona tenuta fisica e mentale, riuscendo a restare in partita soprattutto nei primi due set, nei quali Gela ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio. Il sestetto nisseno, composto da giocatori con trascorsi importanti anche in categorie superiori, ha però fatto valere il proprio peso specifico nei momenti decisivi del match.

Nel terzo parziale, complice lo sforzo mentale accumulato, la giovane formazione della Contea ha perso lucidità e certezze, consentendo alla capolista di prendere il largo e chiudere definitivamente l’incontro.

A fine gara, l’analisi lucida della dirigenza modicana:

“Abbiamo perso contro una squadra di livello superiore, ma nei primi due set – e in particolare nel secondo – abbiamo dimostrato di potercela giocare. Nel terzo set siamo crollati e la differenza dei valori in campo è emersa chiaramente. Affrontare squadre della caratura di Gela rappresenta per noi un’importante occasione di crescita. Siamo una squadra giovanissima e il nostro obiettivo resta la salvezza, questo risultato non intacca il morale”.

La società ha inoltre voluto ringraziare il Volley Pozzallo per la disponibilità immediata e la calorosa accoglienza, che ha permesso alla squadra di disputare regolarmente l’incontro nonostante l’indisponibilità dell’impianto di Modica.

Prossimo impegno

Il cammino della Volley Modica Next Gen proseguirà sabato prossimo alle ore 19, quando i giovani biancoazzurri saranno impegnati in trasferta sul difficile campo del Giarratana Volley, attuale terza forza del girone, alle spalle di Gela e Giarre, per un altro test di grande valore formativo.

