Volley Modica Next Gen, doppio successo per under 17 e under 15

Settimana ricca di soddisfazioni per la Volley Modica Next Gen, che ha visto protagoniste le formazioni under 17 e under 15 nei rispettivi campionati territoriali. Due vittorie nette e meritate, frutto dell’impegno, della tecnica e della determinazione dei giovani atleti biancoazzurri, che hanno fatto valere il proprio valore in due gare molto differenti ma altrettanto importanti per la crescita del settore giovanile.

Under 17, dominio nel derby contro Gabbiano Pozzallo

Netta e convincente la vittoria casalinga dell’under 17 guidata da coach Ciccio Italia. Nel derby ibleo contro gli amici del Gabbiano Pozzallo, i modicani si sono imposti in tre set con punteggi inequivocabili: 25-7, 25-12, 25-18. La partita, disputata sul parquet del “Geodetico” di via Fabrizio, ha evidenziato la differenza tecnica tra le due squadre, nonostante la profonda collaborazione tra le società, finalizzata a valorizzare il talento giovanile e a rappresentare al meglio il territorio alla fase regionale.

Under 15, vittoria al tie break a Siracusa

Più combattuta, ma altrettanto significativa, la vittoria dell’under 15 allenata da Francesca Giucastro sul campo della Proplayer Siracusa. I giovani modicani hanno dovuto affrontare una rimonta dei padroni di casa dopo essere stati avanti di due set. La partita si è conclusa 16-25, 21-25, 25-20, 25-18, 15-13, con un quinto set al fotofinish che ha decretato la vittoria biancoazzurra. Una prova di carattere e resilienza che conferma la crescita del gruppo e l’importanza del lavoro tecnico e motivazionale svolto dall’allenatrice.

Le parole del responsabile del settore giovanile

“La soddisfazione per le due vittorie ottenute è tanta – ha dichiarato Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile della Volley Modica – fondamentale soprattutto il successo contro il Gabbiano Pozzallo, squadra con la quale c’è collaborazione e scambio di atleti. Questa vittoria rappresenta un passo importante verso la partecipazione alla fase regionale. A Siracusa, invece, la forza dei ragazzi nel reagire alla rimonta dei padroni di casa ha dimostrato grande carattere e determinazione. Il merito di questa crescita è certamente di coach Francesca Giucastro, che ha saputo trasmettere ai ragazzi voglia di vincere e caparbietà, qualità rare a questa età”.

Le due vittorie non solo consolidano la posizione delle squadre in classifica, ma sottolineano anche il percorso di crescita tecnica e caratteriale dei giovani atleti modicani, destinati a giocare un ruolo sempre più rilevante nei prossimi campionati regionali.

