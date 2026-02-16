Volley Modica Next Gen batte Giavì Pedara: tre punti esterni in Serie C

Importante vittoria in trasferta per la Volley Modica Next Gen, che si impone in quattro set sul campo del Giavì Pedara nel campionato di Serie C maschile di pallavolo. I giovani biancoazzurri, guidati da coach Ciccio Italia, hanno conquistato tre punti preziosi che permettono di allontanare ulteriormente la zona a rischio e guardare con maggiore fiducia alla seconda parte della stagione.

La partita si è aperta con un primo set dominato dai modicani, chiuso 18-25, ma il Giavì Pedara ha reagito con forza nella seconda frazione, riuscendo a impattare con un 25-23. A partire dal terzo set, però, la Volley Modica Next Gen ha preso il controllo del match, aggiudicandosi il terzo parziale 14-25 e chiudendo la contesa con un convincente 18-25, dimostrando determinazione, solidità difensiva e precisione in battuta e muro.

Coach Ciccio Italia ha commentato: «Era una partita di vitale importanza per la permanenza in Serie C. Sapevo che sarebbe stata difficile su un campo dove anche le squadre di alta classifica hanno lasciato punti. Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi, sia di chi è sceso in campo sia di chi ha supportato i compagni, mostrando crescita e unità di squadra».

Soddisfazione anche per Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile e della formazione di Serie C: «Abbiamo visto un ritmo elevato e tante cose positive di squadra. Il Giavì Pedara merita rispetto per il gioco espresso, ma ieri la nostra squadra ha avuto la marcia in più e la voglia di vincere. Sono contento per i tre punti e per il modo in cui i ragazzi hanno interpretato la partita, mettendo in evidenza le individualità all’interno di un collettivo coeso».

