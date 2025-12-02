Volley Modica, morale alto: pronta la trasferta a Gioia del Colle dopo il successo a Sabaudia

Rinfrancata dal prezioso successo ottenuto sul campo del “PalaVitaletti” di Sabaudia, l’Avimec Modica è già al lavoro in palestra per preparare la delicata trasferta sul campo della JV Gioia del Colle, in programma domenica prossima alle 18. I tre punti conquistati in terra pontina hanno dato respiro alla classifica dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano e hanno risollevato il morale della squadra dopo tre sconfitte consecutive.

Coach Distefano ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi atleti: “A Sabaudia abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, come dimostra il punteggio del primo set (14/25), mai in discussione. La battuta ha funzionato molto bene, così come le fasi sideout e break, nonostante di fronte avessimo uno dei migliori centrali del girone. Le prestazioni di Bertozzi e Mariano sono state ottime fin dall’inizio, mentre il giovane Davide Tomasi ha messo in difficoltà la ricezione avversaria ogni volta che è stato chiamato in campo. Fondamentali anche i muri di Buzzi e Garofolo, sia a livello tecnico che tattico”.

Il tecnico sottolinea come la squadra sia ora concentrata sulla trasferta pugliese, che si preannuncia difficile: “A Gioia del Colle troveremo una formazione rinforzata dall’arrivo del nuovo opposto Sabbi, con esperienze in Superlega, A2 e all’estero. Inoltre, giocheranno senza l’opposto Santangelo, ma con un pubblico molto caloroso. Noi affronteremo la partita senza pressioni e con la consapevolezza di dover mantenere alta la concentrazione, come abbiamo fatto a Sabaudia, per evitare rischi e ottenere un risultato positivo”.

La vittoria a Sabaudia rappresenta un’iniezione di fiducia per l’Avimec Modica, che ora punta a confermare la forma e a continuare a scalare la classifica, consapevole della difficoltà del prossimo match. La squadra biancoazzurra ha dimostrato carattere, determinazione e compattezza, qualità che saranno fondamentali per affrontare la nuova sfida in trasferta.

© Riproduzione riservata