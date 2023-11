L'Avimecc Volley Modica in anticipo a Sabaudia, Raso: “Cavalchiamo l'onda dell'entusiasmo”

Modica – Inizierà questo pomeriggio con la partenza direzione Roma, la prima delle due trasferte consecutive dell'Avimecc Volley Modica.

Dopo il convincente successo ottenuto domenica scorsa contro Lecce, infatti, nell'anticipo di domani pomeriggio alle 16, i “Galletti” biancoazzurri di coach Enzo Distefano, saranno di scena al “PalaVitaletti” di Sabaudia dove saranno ospiti della Plus Volleyball.

Dopo il ciclo di tre partite in sette giorni chiuso con due successi casalinghi con San Giustino e Lecce con in mezzo la sconfitta in trasferta con Napoli, la formazione del presidente Ezio Aprile ora vuole dare una svolta anche nelle gare lontano dal “PalaRizza” per continuare la scia di risultati positivi e risalire in classifica.

“La vittoria con Lecce – spiega Andrea Raso – è stata alimentata dalla nostra grande voglia di rivincita dopo la sconfitta con una prova poco convincente di Napoli, ma devo dire che il pubblico del “PalaRizza” ci ha dato una grossa mano. Ora ci attendono due trasferte consecutive e quel qualcosa in più che ci hanno dato i nostri tifosi dovrà venire fuori da noi inteso come squadra. Chiaramente – continua – portare a casa i tre punti contro una formazione come Lecce è stata una bella 'botta' per il morale, perchè abbiamo mosso la classifica e ora dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo cercando di sfruttare i nostri punti di forza. Sabaudia – conclude il centrale della Volley Modica – come tutte le altre squadre del girone Blu è un altro avversario tosto. Il campionato è molto equilibrato e tutte le squadre per un motivo o per un altro saranno tutte fastidiose da affrontare sia in casa, sia in trasferta. Questo dovrà essere il nostro unico pensiero a prescindere della loro posizione in classifica”.