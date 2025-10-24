Vittoria, vertenza assistenti sociali. Il comune paga solo una mensilità. La CGIL minaccia lo sciopero

In primo piano a Vittoria la vertenza degli assistenti sociali, dipendenti di tre cooperative, che prestano il loro servizio nell’ente.

Gli assistenti sociali lamentano il mancato pagamento di quattro mensilità arretrate, oltre a ottobre che sta per concludersi.

L’amministrazione comunale nel corso dell’ultimo incontro del 16 ottobre scorso aveva promesso di pagare alle cooperative tre mensilità delle quattro arretrate. I lavoratori aderenti alla CGIL hanno proclamato lo stato di agitazione e ora minacciano lo sciopero. Alle cooperative però è arrivato solo il pagamento di una mensilità.

“Nonostante le promesse è stato fatto il mandato di pagamento per un solo mese, non per tre – spiega la sindacalista CGIL Graziana Stracquadanio – gli stipendi dei lavoratori sono fermi a maggio. Solo una delle cooperative, la Iride, ha anticipato le mensilità di maggio e giugno e questa mattina ha pagato anche agosto. La situazione è insostenibile. Incontreremo i lavoratori e insieme a loro valuteremo cosa fare. Se necessario, siamo pronti a entrare in sciopero”.

