Stipendi in ritardo per gli assistenti sociali di Vittoria, 13 lavoratori minacciano lo sciopero

Stipendi in ritardo per gli assistenti sociali del comune di Vittoria. I dipendenti delle cooperative sociali che svolgono il loro lavoro in convenzione con il comune, da alcuni mesi non percepiscono gli stipendi.

Alcuni pagamenti del comune sono in ritardo e questo si riverbera sui lavoratori. Nonostante tutto, gli assistenti sociali continuano a garantire il loro lavoro, in un settore cruciale perché al servizio delle categorie più deboli.

La Cgil si è rivolta al comune: due incontri si sono svolti l’8 e il 16 ottobre, ma non hanno sortito l’effetto sperato. I lavoratori, tredici in tutto, dipendenti dalle cooperative Iride, Solidalia e Meta Europa, svolgono il loro lavoro all’interno del comune, supportando il lavoro degli uffici dove il numero di assistenti sociali dipendenti dell’ente è insufficiente. Il comune di Vittoria – ed è questa un’anomalia rispetto a quanto accade in altri comuni – supplisce con il lavoro fornito dai professionisti dipendenti delle tre cooperative. Ma il comune paga in ritardo le fatture e le cooperative faticano a pagare gli stipendi. I tredici lavoratori hanno percepito solo gli stipendi di maggio, qualuno ha ricevuto anche giugno, poi più nulla.

La replica del sindaco Aiello: “Stiamo procedendo con il pagamento di due tranches”

Due incontri con il sindaco e con gli amministratori non sono riusciti a sortire l’effetto sperato. E i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. Continuano a svolgere il loro lavoro, con serietà e professionalità, ma sono pronti ad altre forme di lotta e – se necessario – anche allo sciopero.

Il sindaco Francesco Aiello da noi interpellato telefonicamente ha dichiarato: “Stiamo procedendo al pagamento di due tranches per problemi di liquidità dell’Ente”.

