Vittoria, urla nella notte e poi l’aggressione: donna armata di coltello da cucina fermata dalla polizia

Momenti di forte tensione a Vittoria, dove una donna di 26 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo essere stata trovata in strada in possesso di un coltello da cucina e aver tentato di aggredire gli agenti intervenuti.

L’allarme dei cittadini e l’intervento della Polizia

L’episodio è scaturito da una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Ragusa. Alcuni residenti, allarmati da forti grida provenienti da un appartamento, hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, che hanno rapidamente individuato la donna in strada.

In evidente stato di alterazione

Secondo quanto ricostruito, la 26enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti, la donna si è scagliata contro di loro brandendo un coltello da cucina.

Momenti concitati, durante i quali gli agenti sono riusciti a mantenere il controllo della situazione, evitando conseguenze più gravi.

Bloccata e disarmata

Con professionalità e sangue freddo, i poliziotti sono riusciti a bloccare la donna e a disarmarla, mettendo in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per gli accertamenti sanitari necessari.

Dopo le verifiche del caso, la 26enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

