Vittoria: tre tunisini indagati per rapina aggravata in concorso

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato tre giovani di nazionalità tunisina, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, ritenuti responsabili di una violenta rapina aggravata in concorso avvenuta a Vittoria lo scorso 1° ottobre. I tre, regolarmente presenti sul territorio nazionale, avrebbero aggredito un connazionale di 20 anni, sottraendogli vari oggetti personali.

La rapina si è consumata in Piazza Henriquez, dove la vittima si trovava seduta sulle scale in compagnia della fidanzata. Secondo il racconto fornito agli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia, i tre aggressori si sarebbero avvicinati senza apparente motivo per poi colpirlo con violenza e sottrargli un monopattino, il portafoglio contenente 50 euro, una carta di credito PostePay e il telefono cellulare.

Le indagini, avviate immediatamente dopo l’episodio, hanno portato a risultati significativi grazie all’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Gli investigatori hanno così potuto identificare gli autori della rapina, inizialmente ignoti, ricostruendo con precisione gli eventi e deferendo i responsabili in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

