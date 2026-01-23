Vittoria, si nascondeva da Natale per evitare il carcere: arrestato 56enne

Si era reso irreperibile poco prima delle festività natalizie per sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento di carcerazione, ma la sua fuga è durata poche settimane. Un pregiudicato di 56 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, in collaborazione con gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ma aveva fatto perdere le proprie tracce. Le indagini avviate dalla Polizia di Stato hanno permesso di ricostruire i suoi movimenti fino a individuare un’abitazione nel centro abitato di Vittoria, dove il 56enne si nascondeva.

Dopo un breve e mirato appostamento, i poliziotti sono intervenuti facendo irruzione nell’immobile, riuscendo a bloccare e trarre in arresto l’uomo senza che si verificassero incidenti.

Conclusi gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di un anno e tre mesi di reclusione.

Le accuse: minacce e diffamazione aggravate via Facebook

