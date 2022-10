Vittoria, rubavano auto e nelle attività commerciali: denunciate tre persone per furto e due per ricettazione

Sono stati identificati come gli autori di svariati furti ai danni di attività commerciali di Vittoria. I soggetti, con svariati precedenti di polizia specifici, denunciati da personale del Commissariato di Vittoria.



Dall’analisi delle immagini di video sorveglianza, si aveva modo di appurare sin da subito le modalità messe in atto per portare a termine il disegno criminale e l’identità degli autori dei vari furti, nello specifico R.A. classe 1995, P.A. classe 2002 e A.R. classe 1985, tutti deferiti all’autorità giudiziaria competente per furto aggravato in concorso.

Nell’ambito della medesima attività finalizzata al contrasto di tale tipologia di reati personale di questo Ufficio ha deferito altresì in stato di libertà altri due soggetti vittoriesi, C.G. classe 1973 e S.A. classe 2004, entrambi con precedenti di polizia specifici, per il reato di ricettazione.

Nello specifico, a seguito di un controllo all’interno di un garage cittadino, in uso proprio a C.G., personale del Commissariato di Vittoria rinveniva un’autovettura provento di furto già in fase di disassemblaggio, oltre a svariato materiale vario di provenienza furtiva che veniva posto sotto sequestro unitamente al garage.