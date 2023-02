Vittoria: rubano un autocarro ma fanno solo 10 metri. Arrestati conducente e “palo”

Sono stati arrestati dai carabinieri di Vittoria due persone che si trovavano in via Colonnello Iannizzotto, ex strada Forcone, intenti a rubare un autocarro. Uno di loro, tra l’altro, era in piedi vicino al veicolo e ha tentato di fuggire una volta visti i carabinieri. Era il palo.

L’autocarro dopo soli 10 metri di marcia, veniva fatto fermare.

Dal controllo sul posto veniva identificato il conducente dell’autocarro in C.S., cl. ’70, e l’uomo a piedi in C.G., cl. ’72, entrambi già noti alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’autocarro era stato aperto rompendo la serratura dello sportello ed avviato il motore mediante la forzatura del nottolino di accensione con l’utilizzo di una tenaglia e di uno strumento artigianale noto impropriamente come “spadino”.

IL PALO AVEVA UNA MACCHINA A NOLEGGIO



Il palo, invece, ha tentato di fuggire prendendo un’auto che era stata noleggiata con regolare contratto , tant’è che veniva rinvenuto all’interno dell’abitacolo anche il suo portafoglio e telefonino cellulare ancora acceso.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro degli arnesi da scasso, restituito l’autocarro rubato al legittimo proprietario dopo averne acquisito la querela, e proceduto nei confronti degli indagati con l’arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso.