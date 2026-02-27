Vittoria protagonista a Sanremo: l’artista Giovanni Rubustelli firma la cover di Patty Pravo

La 76ª edizione del Festival di Sanremo non celebra solo la musica italiana, ma diventa anche palcoscenico per l’arte visiva grazie al talento vittoriese Giovanni Rubustelli. L’artista ha realizzato la cover dell’album di Patty Pravo, firmando sia il font del titolo “Opera”, creato in stile calligrafico con pennello e inchiostro di china, sia l’immagine principale del progetto discografico, presentata sotto forma di poster.

L’opera raffigura Patty Pravo mentre soffia su petali di fiori, un gesto delicato e simbolico che richiama l’armonia tra la voce dell’artista e la natura, metafora della stessa opera d’arte. “L’immagine è stata realizzata attraverso la tecnica dell’acquaforte, antica tecnica calcografica di grande fascino e suggestione”, spiega Rubustelli, sottolineando la cura e la passione con cui è stata concepita ogni fase del lavoro.

Il progetto è stato reso possibile anche grazie al contributo del cantautore modicano Giovanni Caccamo, autore del testo di “Opera”, brano che celebra la libertà e la bellezza di sentirsi se stessi. L’assessore alla Cultura di Vittoria, Arturo Barbante, ha definito Rubustelli “un talento originale e autentico, capace di andare oltre gli schemi con eleganza e raffinatezza, dimostrando come sensibilità artistica e studio possano incontrarsi per creare opere di grande intensità”.

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso orgoglio per il contributo dell’artista al prestigioso evento nazionale: “Vedere un artista vittoriese a un progetto legato al Festival di Sanremo dimostra quanto il nostro territorio sappia esprimere talento e qualità. A Giovanni Rubustelli vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di nuovi e prestigiosi traguardi”.

