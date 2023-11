Vittoria piange Fabio Alfè, ex cameramen di Video Uno e Video Mediterraneo

La città di Vittoria in lutto. Si è spento dopo una lunga malattia durata tre anni Fabio Alfè, conosciutissimo nell’ambiente giornalistico per essere stato camerame di Video Uno e Video Mediterraneo. Recentemente aveva lavoranto anche al Club Med di Kamarina. Aveva solo 45 anni. Purtroppoo, un tumore se l’è portato via e nell’ultimo anno le sue condizioni si erano particolarmente aggravate.

CHI ERA FABIO ALFE’

Un ragazzo solare, sempre sorridente, amante degli animali e conosciuto anche nell’ambiente musicale in quanto aveva fatto parte di alcune band locali. Tanti i messaggi che si stanno susseguendo in queste ore sui social. I funerali si svolgeranno domani, 1 dicembre, alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria Goretti.

La redazione di RagusaOggi esprime le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici.