Blitz notturno a Comiso: scavalcano il muro e tentano il colpo in un’azienda, antifurto li fa scappare

Notte di tensione a Comiso, dove ignoti hanno tentato un furto all’interno del piazzale di una nota azienda siderurgica della città. Il colpo, però, è fallito grazie all’immediata attivazione del sistema di antifurto che ha costretto i malviventi alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti furtivamente nell’area aziendale dopo aver scavalcato il muro di cinta che delimita la struttura. Una volta all’interno, avrebbero cercato di avvicinarsi all’immobile principale probabilmente con l’intenzione di mettere a segno il furto.

Il piano, tuttavia, è saltato nel giro di pochi istanti. L’attivazione dell’allarme sonoro ha infatti interrotto l’azione dei malviventi, costringendoli a lasciare immediatamente il luogo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza hanno confermato la presenza di due individui che si allontanavano in fretta subito dopo il suono della sirena, fornendo così elementi utili agli investigatori.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia di Guardie Giurate, insieme ai Carabinieri, allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Il sopralluogo congiunto ha dato esito negativo, senza riuscire a intercettare i responsabili.

I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza e avviato le indagini per risalire all’identità dei due soggetti e chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

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