Furto “amaro” in gelateria: denunciati fotografi, 5mila euro spariti durante un servizio di nozze

Una storia che lascia increduli — e con l’amaro in bocca — quella raccontata sui social dal titolare della storica Gelateria Don Peppinu che ha punti vendita a Modica così come a Catania, punto vendita teatro dell’incredibile vicenda.

Con un lungo post su Facebook, l’imprenditore modicano, Peppe Flamingo, ha denunciato un episodio avvenuto lo scorso 4 aprile 2026, giorno del Venerdì Santo, scegliendo però di parlarne solo a distanza di settimane “per non rovinare il ricordo” di una giovane coppia di sposi che, proprio quel giorno, aveva deciso di fermarsi in gelateria per scattare alcune foto.

Secondo il racconto, mentre i due ragazzi posavano sorridenti, i loro fotografi — una coppia di catanesi — avrebbero approfittato di un momento di distrazione per sottrarre a una dipendente una busta contenente circa 5.000 euro, destinati a un versamento. Un furto rapido e silenzioso, consumato in pochi istanti.

La vicenda prende una piega ancora più sorprendente quando il titolare spiega che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, sarebbe stato possibile identificare in poche ore i responsabili. Contattati direttamente, uno dei due avrebbe inizialmente ammesso il gesto, dichiarandosi disponibile a restituire il denaro. Ma alle successive telefonate sarebbe arrivato il dietrofront: “i soldi li ho spesi perché mi servivano”, avrebbe detto, lasciando sgomento e rabbia.

Da qui la decisione di sporgere formale querela. La vicenda, infatti, è destinata ad avere un seguito giudiziario, con l’intervento delle autorità competenti chiamate a fare piena luce sull’accaduto.

Al di là dell’aspetto legale, ciò che colpisce è il contesto in cui si sarebbe consumato il furto: un momento di festa e di intimità, trasformato — almeno dietro le quinte — in un episodio di cronaca. Ed è proprio questo a pesare di più nelle parole del titolare, che sottolinea come il gesto non abbia nulla a che vedere con gli sposi, ritenuti del tutto estranei.

Anzi, nel post emerge anche un gesto di apertura: l’invito alla coppia a farsi avanti per conoscersi di persona e ricevere simbolicamente “due coni magnifici”, quasi a voler restituire un po’ della dolcezza offuscata da una vicenda tanto insolita quanto spiacevole.

Resta lo stupore per modalità e tempistiche del furto, ma anche per una denuncia affidata ai social che, in poche ore, ha acceso l’attenzione pubblica su una storia destinata ora a proseguire nelle sedi giudiziarie.

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