Suor Nadir muore in mare dopo avere salvato una consorella: la tragedia nel catanese

Una giornata di fraternità e condivisione si è trasformata in tragedia sul litorale sud di Catania. Una religiosa della comunità carmelitana di San Giovanni La Punta ha perso la vita nel mare di Vaccarizzo dopo essersi gettata tra le onde per aiutare alcune consorelle in difficoltà.

La vittima è Suor Nadir Santos da Silva, morta nel tratto di costa del Villaggio Delfino durante una giornata trascorsa in spiaggia insieme ad altre suore della comunità religiosa.

Secondo quanto ricostruito, alcune religiose erano entrate in acqua quando il mare avrebbe iniziato improvvisamente ad agitarsi. Le onde avrebbero trascinato il gruppo lontano dalla riva, rendendo complicato il rientro.

In quei momenti drammatici suor Nadir non avrebbe esitato a intervenire per soccorrere le altre consorelle. La religiosa sarebbe riuscita a mettere in salvo almeno una delle presenti, ma subito dopo avrebbe accusato gravissime difficoltà a causa della fatica e della grande quantità d’acqua ingerita. Per lei, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

La notizia della morte della religiosa ha scosso profondamente la comunità ecclesiale catanese e l’intero territorio etneo. Il gesto compiuto da suor Nadir, morta mentre tentava di salvare le altre suore, ha lasciato sgomenti fedeli, amici e cittadini.

Profondo il dolore espresso dalla parrocchia Parrocchia San Giovanni Battista che sui social ha condiviso un lungo messaggio di cordoglio accompagnato da una fotografia della religiosa.

“Con profondo dolore, ma sostenuti dalla speranza della fede pasquale, annunciamo la scomparsa della nostra amata Suor Nadir Santos da Silva”, si legge nel post pubblicato dalla comunità parrocchiale.

Nel messaggio viene ricordata “la dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime”, sottolineando come il suo impegno e il suo amore “rimarranno vivi nei cuori di chi l’ha conosciuta”.

Il funerale di suor Nadir sarà celebrato giovedì 14 maggio alle ore 16 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. La funzione sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, Luigi Renna.

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