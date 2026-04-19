Spray al peperoncino spruzzato per errore da Ikea a Catania: panico durante evento per famiglie

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri all’interno del punto vendita Ikea di Catania, dove l’uso accidentale di uno spray al peperoncino ha provocato il panico tra clienti e partecipanti a un evento dedicato a famiglie e bambini.

Nel negozio era in corso il “Family Games Day”, iniziativa organizzata in collaborazione con Etna Comics, pensata per offrire un pomeriggio di gioco, creatività e intrattenimento.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, una bomboletta di spray al peperoncino portata da uno dei presenti sarebbe caduta accidentalmente a terra. Subito dopo, qualcuno l’avrebbe raccolta e azionata involontariamente, spruzzando nell’aria la sostanza urticante.

In pochi istanti si sono diffuse irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie, generando forte agitazione tra le persone presenti. Ne è nato un fuggi fuggi generale sotto gli occhi sorpresi degli organizzatori e del personale del negozio.

Evacuato il punto vendita

Per ragioni di sicurezza, il punto vendita è stato evacuato seguendo le procedure previste per questo tipo di emergenze. I clienti sono stati fatti uscire rapidamente dall’edificio mentre venivano attivati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Comando provinciale di Catania e della stazione Plaia, oltre ad alcune ambulanze del 118.

Nessun gesto volontario

Determinanti le immagini del sistema di videosorveglianza, visionate dagli investigatori, che avrebbero consentito di chiarire in breve tempo la dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi accertamenti, infatti, non si sarebbe trattato di un gesto intenzionale ma di un incidente causato dall’uso improprio e accidentale dello spray al peperoncino.

Paura tra le famiglie presenti

L’episodio ha inevitabilmente scosso le numerose famiglie presenti, molte delle quali avevano partecipato all’iniziativa con bambini piccoli. Fortunatamente, la situazione è rientrata rapidamente dopo l’intervento dei soccorritori e non si registrerebbero conseguenze gravi. foto tratta da Facebook Sicilia Live

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