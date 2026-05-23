Polizia Locale: motociclista non si ferma all’alt e travolge agente. Arrestato.

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Durante un controllo in via Cavaliere, nella zona di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt imposto dalla Polizia Locale e nel tentativo di sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Dopo essersi dato alla fuga percorrendo diverse strade cittadine anche contromano, il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini svolte nei momenti successivi dagli operatori della Polizia Locale. Nella notte il ventunenne, assistito da un legale, si è presentato al comando della Municipale: ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi condotto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo. Sul grave fatto accaduto, il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia Locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco hanno diffuso una nota: “L’episodio rappresenta un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale, ma conferma anche il deciso cambio di passo della Polizia Municipale di Catania. Il responsabile, dopo non essersi fermato all’alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore. Un monito a chi pensa di poter agire nell’illegalità poiché la Polizia Locale con le altre Forze dell’Ordine e anche autonomamente, opera con determinazione e senza alcun timore di fronte a comportamenti illeciti e violenti. Un plauso va alla sezione motociclisti e alla sezione di Polizia Giudiziaria e a tutto il corpo della Polizia Locale per il lavoro rapido ed efficace di ricostruzione dei fatti. Avevamo assunto l’impegno di una Polizia Municipale efficace ed è questo l’obiettivo che continuiamo a perseguire ogni giorno. All’agente ferito, fortunatamente in modo non grave, rivolgiamo la nostra vicinanza con l’augurio di un pronto ritorno in servizio”.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata