Incendio all’ospedale Cannizzaro di Catania: fiamme sul tetto, paura tra pazienti e personale

Momenti di apprensione all’Ospedale Cannizzaro, dove nel pomeriggio di oggi è divampato un incendio che ha interessato il tetto dell’edificio F3 della struttura sanitaria. Una densa colonna di fumo si è alzata dall’area del complesso ospedaliero, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Servizio Sanitario di Emergenza 118 e almeno tre volanti della Polizia di Stato, oltre ai Vigili del Fuoco che sono sul posto e che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime operazioni di controllo.

Le fiamme sul tetto dell’edificio F3

Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe interessato la copertura dell’edificio F3, dove si trova un locale macchine. Il tetto era stato coperto negli anni scorsi con una struttura di protezione per ridurre l’esposizione diretta al sole.

Le fiamme avrebbero quindi coinvolto la parte superiore dell’edificio, generando un’intensa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella verifica delle condizioni di sicurezza della struttura.

Verifiche sui reparti e possibile evacuazione

Al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio. Tuttavia le autorità stanno valutando la situazione all’interno dell’edificio per capire se sia necessario evacuare i piani sottostanti.

Nei livelli inferiori dell’edificio F3 sono infatti presenti sia ambulatori sia reparti di degenza, motivo per cui le operazioni di controllo procedono con la massima attenzione.

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